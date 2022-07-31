Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı'nın acı kaybı! Babası İhsan Anlı hayatını kaybetti ölüm nedeni...

Müge Anlı'nın acı kaybı! Babası İhsan Anlı hayatını kaybetti ölüm nedeni...

Müge Anlı'nın acı kaybı! Son dakika haberine göre Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine girmişti başarılı televizyoncu. Acı haberle derinden sarsılan Müge Anlı, babasına son görevini yerine getirdi. Cenaze, Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

31.07.2022 10:17 - Son Güncelleme: 31.07.2022 10:17
Müge Anlı’nın acı kaybı! Babası İhsan Anlı hayatını kaybetti ölüm nedeni...

MÜGE ANLI'NIN ACI KAYBI!

Müge Anlı'nın babası babası İhsan Anlı hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’nın acı kaybı! Babası İhsan Anlı hayatını kaybetti ölüm nedeni...

Baba acısıyla yıkılan Müge Anlı'yı dostları teselli etti. İhsan Anlı'nın cenazesi dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

Müge Anlı’nın acı kaybı! Babası İhsan Anlı hayatını kaybetti ölüm nedeni...

İHSAN ANLI'NIN ÖLÜM NEDENİ...

Hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak 2. kez evlenen Müge Anlı'dan bu kez kahreden haber geldi. Müge Anlı'nın uzun süredir kanser gören babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. Dün aile arasında sessiz sedasız defnedildi.

Müge Anlı’nın acı kaybı! Babası İhsan Anlı hayatını kaybetti ölüm nedeni...

Müge Anlı geçen ay İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sinan Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.

Müge Anlı’nın acı kaybı! Babası İhsan Anlı hayatını kaybetti ölüm nedeni...

ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı. Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz haziran ayında canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine müjdeyi verdi. Bu kez mutlu haber Müge'nin kendisinden geldi.

SON DAKİKA