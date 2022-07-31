Müge Anlı'nın acı kaybı! Babası İhsan Anlı hayatını kaybetti ölüm nedeni...
Müge Anlı'nın acı kaybı! Son dakika haberine göre Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine girmişti başarılı televizyoncu. Acı haberle derinden sarsılan Müge Anlı, babasına son görevini yerine getirdi. Cenaze, Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.
31.07.2022 10:17 - Son Güncelleme: 31.07.2022 10:17
Baba acısıyla yıkılan Müge Anlı'yı dostları teselli etti. İhsan Anlı'nın cenazesi dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.
ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı. Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz haziran ayında canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine müjdeyi verdi. Bu kez mutlu haber Müge'nin kendisinden geldi.