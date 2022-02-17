Müge Anlı'dan canlı yayında ekrana kilitleyen itiraf! 'Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış' dedi masadan atıldığını işte böyle anlattı
Müge Anlı'dan canlı yayında ekrana kilitleyen bir itiraf geldi. Geçtiğimiz Ocak ayında işlediği konu arasında hastalığını açıklayan Müge Anlı bu kez de türkücü Cüneyt'in Safiye Çallı'yı dolandırdığı konuyla ilgili fikirlerini dile getirirken ilginç bir anısını anlattı. 'Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış' diyen Müge Anlı masadan atıldığını işte böyle itiraf etti.
17.02.2022 09:04
- Son Güncelleme: 17.02.2022 09:12
Müge Anlı'nın programında 47 yaşındaki Safiye Çallı'nın dolandırılma hikâyesi işlendi. Çallı; 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı, bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.