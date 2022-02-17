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Haberler Magazin Müge Anlı'dan canlı yayında ekrana kilitleyen itiraf! 'Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış' dedi masadan atıldığını işte böyle anlattı

Müge Anlı'dan canlı yayında ekrana kilitleyen itiraf! 'Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış' dedi masadan atıldığını işte böyle anlattı

Müge Anlı'dan canlı yayında ekrana kilitleyen bir itiraf geldi. Geçtiğimiz Ocak ayında işlediği konu arasında hastalığını açıklayan Müge Anlı bu kez de türkücü Cüneyt'in Safiye Çallı'yı dolandırdığı konuyla ilgili fikirlerini dile getirirken ilginç bir anısını anlattı. 'Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış' diyen Müge Anlı masadan atıldığını işte böyle itiraf etti.

17.02.2022 09:04 - Son Güncelleme: 17.02.2022 09:12
Müge Anlı’dan canlı yayında ekrana kilitleyen itiraf! ’Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış’ dedi masadan atıldığını işte böyle anlattı

'DOĞRU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLARMIŞ'

Müge Anlı'dan canlı yayında izleyicileri ekrana kilitleyen itiraf! 'Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış' diyen Müge Anlı 16 Şubat 2022 Atv canlı yayınında ilginç bir anısını sevenleri ile paylaştı.

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Müge Anlı’dan canlı yayında ekrana kilitleyen itiraf! ’Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış’ dedi masadan atıldığını işte böyle anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlarla sık sık gündeme gelen Müge Anlı bir konuğun başına gelen dolandırıcılık olayını dinlerken kendi yaşadığı bir olayı anlattı.

Müge Anlı’dan canlı yayında ekrana kilitleyen itiraf! ’Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış’ dedi masadan atıldığını işte böyle anlattı

Müge Anlı'nın programında 47 yaşındaki Safiye Çallı'nın dolandırılma hikâyesi işlendi. Çallı; 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı, bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.

Müge Anlı’dan canlı yayında ekrana kilitleyen itiraf! ’Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış’ dedi masadan atıldığını işte böyle anlattı

Programda Cüneyt dışında başka bir erkekle daha görüştüğü ortaya çıkan Safiye'nin, sosyal medyadan uzak kalması gerektiği konuşuldu. Bu noktada araya giren Müge Anlı, başına gelen ilginç bir olayı anlattı.

Müge Anlı’dan canlı yayında ekrana kilitleyen itiraf! ’Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış’ dedi masadan atıldığını işte böyle anlattı

"BENİ OKEY MASASINDAN ATTILAR"

Telefonundan zaman zaman okey ve tavla oynadığından bahseden ve bu ortamlardaki konuşmalara şaşırdığını ifade eden Anlı, bir gün telefon numarasını paylaşan kadına kızdığını itiraf etti.

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