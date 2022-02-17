Müge Anlı’dan canlı yayında ekrana kilitleyen itiraf! ’Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış’ dedi masadan atıldığını işte böyle anlattı

Müge Anlı'nın programında 47 yaşındaki Safiye Çallı'nın dolandırılma hikâyesi işlendi. Çallı; 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı, bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.