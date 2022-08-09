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Haberler Magazin Müge Anlı’dan beklenen paylaşım geldi! Hayranları havalara uçtu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı...

Müge Anlı’dan beklenen paylaşım geldi! Hayranları havalara uçtu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı...

Müge Anlı'dan beklenen paylaşım geldi! Faili meçhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, aileleri kavuşturan ve birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla büyük başarılar elde ederek geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sezon finalinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturacağını açıklayan ve 25 Haziran tarihinde dünyaevine giren Anlı, düğünden sonra hiçbir paylaşım yapmayarak ise hayranlarını meraklandırdı. Hem Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi hem de ünlü sunucunun düğün kareleri merak edilirken başarılı sunucudan beklenen paylaşım geldi. Paylaşımı gören Müge Anlı hayranları ise havalara uçtu. İşte detaylar...

09.08.2022 01:06 - Son Güncelleme: 09.08.2022 01:06
Müge Anlı’dan beklenen paylaşım geldi! Hayranları havalara uçtu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı...

Müge Anlı, hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’dan beklenen paylaşım geldi! Hayranları havalara uçtu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı...

Faili meçhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, aileleri kavuşturan ve birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, programın sezon finalinde ise hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Müge Anlı’dan beklenen paylaşım geldi! Hayranları havalara uçtu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı...

CANLI YAYINDA DUYURDU
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şinasi Yüzbaşı ile evleneceğini duyuran Müge Anlı, şu ifadeleri kullandı: "Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm.

Müge Anlı’dan beklenen paylaşım geldi! Hayranları havalara uçtu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı...

Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz.

Müge Anlı’dan beklenen paylaşım geldi! Hayranları havalara uçtu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı...

Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim"

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