Müge Anlı’dan beklenen paylaşım geldi! Hayranları havalara uçtu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı...
Müge Anlı'dan beklenen paylaşım geldi! Faili meçhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, aileleri kavuşturan ve birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla büyük başarılar elde ederek geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sezon finalinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturacağını açıklayan ve 25 Haziran tarihinde dünyaevine giren Anlı, düğünden sonra hiçbir paylaşım yapmayarak ise hayranlarını meraklandırdı. Hem Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi hem de ünlü sunucunun düğün kareleri merak edilirken başarılı sunucudan beklenen paylaşım geldi. Paylaşımı gören Müge Anlı hayranları ise havalara uçtu. İşte detaylar...
09.08.2022 01:06 - Son Güncelleme: 09.08.2022 01:06
Müge Anlı, hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Faili meçhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, aileleri kavuşturan ve birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, programın sezon finalinde ise hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.