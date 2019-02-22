Müge Anlı'daki Kebriye kim? Müge Anlı neden hukuk okudu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında sıkça adı geçen Kebriye isimli kişi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Kebriye'nin kim olduğunu ve Müge Anlı'nın neden hukuk okuduğunu merak ediyorsanız haberimizin detayına bakabilirsiniz...
22.02.2019 19:29
- Son Güncelleme: 22.02.2019 19:59
Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Kebriye kim? Müge Anlı izleyicileri canlı yayında sıkça adı geçen Kebriye'nin kim olduğunu merak ediyor. İzleyicinin bir diğer merak ettiği konu ise Müge Anlı'nın hukuk okuması oldu. İşte Müge Anlı hakkında sıkça merak edilen soruların cevapları...
Burcu Esmersoy - İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
Murat Boz - İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilgiler Bölümü
Hazal Kaya - İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuş. Bilgi Üniversitesi Sahne ve Görsel Sanatları Yönetimi Performans Bölümü'nde öğrenci öğrenimine olarak ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü