Müge Anlı'daki Kebriye kim? Müge Anlı neden hukuk okudu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Kebriye kim? Müge Anlı izleyicileri canlı yayında sıkça adı geçen Kebriye'nin kim olduğunu merak ediyor. İzleyicinin bir diğer merak ettiği konu ise Müge Anlı'nın hukuk okuması oldu. İşte Müge Anlı hakkında sıkça merak edilen soruların cevapları...