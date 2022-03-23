Müge Anlı’da Müslüman olmak istediğini açıklamıştı! 33 yıl sonra ailesine kavuşan Mardinli Vedat Alexander’ın hikayesi Alman basınında

Türk televizyonlarında en çok izlenen sabah kuşağı programlarının başında Müge Anlı ile Tatlı Sert geliyor. Anlı'nın hazırlayıp sunduğu program Türkiye'de beğeni ile takip edilirken geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir buluşma ile Alman basınına ulaştı. Anlı tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde Almanya'dan programa başvuran Vedat Alexander'ın Mardin'deki ailesine ulaştı.