Müge Anlı'da Müslüman olmak istediğini açıklamıştı! 33 yıl sonra ailesine kavuşan Mardinli Vedat Alexander'ın hikayesi Alman basınında
Müge Anlı'da Müslüman olmak istediğini açıklamıştı! 33 yıl sonra ailesine kavuşan Mardinli Vedat Alexander'ın hikayesi Alman basınında yer aldı. Kim olduğunu bilmeden yaşayan Vedat Alexander'ın, Müge Anlı sayesinde 19 kardeşe ve kalabalık iki aileye kavuştuğuna yer verilen haberde Vedat Alexander Schlienbecker, "Aileni bulacak biri varsa, o Müge Anlı'dır." dedi. İşte Mardin - Berlin hattında gerçekleşen mucize kavuşma!
MÜGE ANLI İLE GELEN MUCİZE ALMAN BASININDA!
33 yıl sonra dakikalar içinde ailesine kavuşan Mardinli Vedat Alexander, Müge Anlı canlı yayınında 'kelime-i şehadet' getirmek istediğini ifade etmiş, ailesi ile buluşması günlerce konuşulmuştu.
Türk televizyonlarında en çok izlenen sabah kuşağı programlarının başında Müge Anlı ile Tatlı Sert geliyor. Anlı'nın hazırlayıp sunduğu program Türkiye'de beğeni ile takip edilirken geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir buluşma ile Alman basınına ulaştı. Anlı tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde Almanya'dan programa başvuran Vedat Alexander'ın Mardin'deki ailesine ulaştı.
"YARIM SAAT SONRA BABASI ARADI"
Türkiye'nin günlerce konuştuğu 33 yıllık mucize, Alman basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin en başarılı sunucusu olarak tanıtılan Müge Anlı için "Tek kelime Türkçe bilmeyen Vedat'ı programına davet etti. Orada bir tercüman yardımıyla hikayesini anlattı. Ve yarım saat sonra babası aradı" ifadeleri kullanıldı.
"AİLENİ BULACAKSA MÜGE ANLI BULUR"
Söz konusu haberlerde olayın kahramanlarından Vedat Alexander'ın da açıklamalarına yer verildi.