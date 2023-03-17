'Müge Anlı'da görüşürüz yakında' Kısmetse Olur Melis'ten dayak yediği sevgilisinin eşine skandal sözler "Fukara sümüğü kene gibi yapıştı"

'POLİS YARDIMIYLA...'

'RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darp etti. Telefonumu alıp gitti polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem ınstagramda hemde tiktok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey vara ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.'