'Müge Anlı'da görüşürüz yakında' Kısmetse Olur Melis'ten dayak yediği sevgilisinin eşine skandal sözler "Fukara sümüğü kene gibi yapıştı"
Kısmetse Olur adlı sözde evlilik programının ilk sezon yarışmacılardından biri olan Melis Buse Betkayan bir süredir canlı yayında gördüğü şiddetle gündeme geliyordu. Evli sevgilisinden TikTok canlı yayınında darp gören Melis Buse Betkayan hemen mahkemenin kapısını çalmış, evli sevgilisi Reşit Bozdağ'a sosyal medyadan veriştirmişti. Ancak sonrasın yaptığı açıklamayla sevgilisiyle barıştığını duyurmuştu. Sonrasında Betkayan'ın sevgilisinin eşi açıklamalarda bulunmuştu. Olaylar silsilesine bir skandal daha eklendi. Betkayan, sevgilisine eşine akıllara zarar sözler sarf etti. İşte detaylar.
Melis Buse Betkayan'ın geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile olan fotoğrafları kaldırması ayrıldıklarına dair iddiaları gündeme getirmişti. Ancak ayrılmadıkları ortaya çıkmıştı. Melis'in TikTok'ta bir başka fenomen ile açtığı yayın, sosyal medyada gündem olmuştu.
TikTok'ta canlı yayında olan Melis'in yanında Reşit Bozdağ yer alıyordu. Öncesinde ne konuşulduğu bilinmeyen videoda karşı taraf "Emin ol senin için iyi olsaydı üzülen taraf sen olmazdın" dediği duyuldu.
Tam o esnada Reşit Bozdağ, Melis'in üstüne yürüyor ve ortalık karışıyor. Küfürler eden Reşit Bozdağ'ın, Melis'in kollarından tuttuğu görülüyordu.
MELİS'TEN AÇIKLAMA
Melis Buse Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda sevgilisi tarafından evininin basılıp darp edildiğini söyledi. Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.
Betkayan'ın Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması ise şu şekilde;
'POLİS YARDIMIYLA...'
'RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darp etti. Telefonumu alıp gitti polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem ınstagramda hemde tiktok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey vara ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.'