Müge Anlı, Yüzbaşıoğlu oldu düğün fotoğrafları merakla beklenirken o kareler sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Aydan arı günden duru"
Müge Anlı, Yüzbaşıoğlu oldu düğün fotoğrafları merakla beklenirken o kareler sosyal medyayı yıktı geçti, Müge Anlı'nın gençliğini görenler, "Aydan arı günden duru" yorumu yaptı. Duru güzelliği ile gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı yıllar önceki haliyle herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü bir otelde sade bir törenle nikah masasına oturan Müge Anlı, asilliği ve güzelliği ile sosyal medyanın çok konuştuğu isim oldu. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. sezona evli bir kadın olarak girecek olan başarılı televizyoncunun çok konuşulan halleri...
DURU GÜZELLİK
Müge Anlı, Yüzbaşıoğlu oldu düğün fotoğrafları merakla beklenirken o kareler sosyal medyayı yıktı geçti görenler, "Aydan arı günden duru" yorumları yaptı.
Atv ekranlarının başarılı ismi Müge Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona başlıyor. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü 15. sezonla sevenlerinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı'nın gençlik halleri sosyal medya gündeminde.
İLK KARE
Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile geçtiğimiz haziran ayında evleneceğini programında duyurmuş ve gözde çiftin düğünden sonra ilk karesi olan bu fotoğraf ortaya çıkmıştı.
15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."