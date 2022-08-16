Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana! Ve beklenen fotoğraf geldi! Gelinlikli damatlıklı halleri sosyal medyayı yıkan çift...
Gelinlikli ve damatlıklı halleri ortalığı sallamıştı. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü bir otelde sade bir törenle nikah masasına oturan Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu gündemden düşmüyor. 15. sezona evli bir kadın olarak girecek olan başarılı televizyoncu Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu hala nikahla ilgili sessizliğini korurken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortalığı hareketlendirmiş, sonrasında Müge Anlı da soyadını değiştirmişti. Herkesin her hareketini merakla beklediği Yüzbaşıoğlu çifti, ilk kez yan yana görüntülendi. İşte detaylar...
15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."
"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." demişti.
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022'de gözlerden ırak evlendi. Geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi.