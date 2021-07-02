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Müge Anlı sezon finalinin ardından kamera arkasını paylaştı! Herkes ayakta alkışladı ekibine bakın nasıl teşekkür etti

Müge Anlı sezon finalinin ardından kamera arkasını paylaştı! Herkes ayakta alkışladı… Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün ekrana gelen bölümüyle sezon finali yaptı. 13. sezonu geride bırakan program, kısa süreliğine ekranlara veda ederken başarılı sunucu Müge Anlı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Birçok cinayetin sır perdesinin aralandığı yoğun bir sezonu geride bırakan Anlı, ekibi ile çıktığı yemekten paylaşım yaptı. Anlı'nın Instagram hesabında yayınladığı video, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte başarılı sunucu Müge Anlı'nın o paylaşımı…

02.07.2021 21:40 - Son Güncelleme: 02.07.2021 21:54
Müge Anlı sezon finalinin ardından kamera arkasını paylaştı! Herkes ayakta alkışladı ekibine bakın nasıl teşekkür etti

atv ekranlarında 13. sezonu geride bırakan program, yine birçok cinayetin sır perdesini araladı. Müge Anlı, sezon boyunca dostlarıyla birlikte birçok insanın yardımına koştu.

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Müge Anlı sezon finalinin ardından kamera arkasını paylaştı! Herkes ayakta alkışladı ekibine bakın nasıl teşekkür etti

13 sezondur birbirinden ilginç konularla ekranlara gelen programın sezon finali yine muhteşem anlara sahne olurken Müge Anlı'nın veda konuşması gündem oldu.

Müge Anlı sezon finalinin ardından kamera arkasını paylaştı! Herkes ayakta alkışladı ekibine bakın nasıl teşekkür etti

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, başta Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak olmak üzere, tüm atv yöneticilerine teşekkür etti.

Müge Anlı sezon finalinin ardından kamera arkasını paylaştı! Herkes ayakta alkışladı ekibine bakın nasıl teşekkür etti

"MÜGE ANLI'YA MADALYA YETİŞTİREMİYORUZ"
Cinayetler, itiraflar ve operasyonlarla geçen sezonda birçok insanın hayatına dokunan Müge Anlı, ekibiyle gurur duyduğunu söyledi. Her fırsatta iyilikte yarışılması gerektiğini vurgulayan başarılı sunucu, Kızılay'dan bir kez daha ödül aldı.

Müge Anlı sezon finalinin ardından kamera arkasını paylaştı! Herkes ayakta alkışladı ekibine bakın nasıl teşekkür etti

Kızılay Genel Müdür Kerem Kınık, Müge Anlı'ya 'Platin Madalya' takdim etti. Kınık, "Platin madalya, Kızılay'ın en üst madalyası. Müge Hanım'a madalya yetiştiremediğimiz için yenisini çıkarmayı düşünüyoruz" sözlerini kullandı. Müge Anlı'ya teşekkür eden Kınık, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınları sayesinde Kızılay'a 1.8 milyon SMS atıldığını açıkladı.