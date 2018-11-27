Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! İşte Müge Anlı'nın dizisi...

Müge Anlı'nın faili meçhul cinayetler ve kayıpları araştırmadaki başarısı kadar rol aldığı dizide de üstün bir performans sergilediğini biliyor muydunuz? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu aynı zmaanda araştırmacı gazeteci olan Müge Anlı, bir zamanlar Atv ekranlarında yayınlanan Evli ve Öfkeli dizisinde rol aldı. Oyunculuk alanındaki başarısını da gözler önüne seren Müge Anlı, adeta usta oyunculara taş çıkarttı. İşte Müge Anlı'nın rol aldığı diziden kareler...

27 Kasım 2018 Salı, 17:17:59
Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! İşte Müge Anlının dizisi...

Atv'nin fenomen ismi Müge Anlı bir döneme damgasını vuran efsane dizide rol almıştı. Dizideki performansıyla göz dolduran Müge Anlı, dizi ve sinema oyuncularına taş çıkartmıştı. Müge Anlı'nın rol aldığı filmden efsane görüntüler. İşte bir döneme damgasını vuran karakterler…

Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! İşte Müge Anlının dizisi...

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Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! İşte Müge Anlının dizisi...

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Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! İşte Müge Anlının dizisi...

İpek / İstanbullu Gelin

Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! İşte Müge Anlının dizisi...

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