Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! İşte Müge Anlının dizisi...

Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! İşte Müge Anlı'nın dizisi...

Müge Anlı'nın faili meçhul cinayetler ve kayıpları araştırmadaki başarısı kadar rol aldığı dizide de üstün bir performans sergilediğini biliyor muydunuz? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu aynı zmaanda araştırmacı gazeteci olan Müge Anlı, bir zamanlar Atv ekranlarında yayınlanan Evli ve Öfkeli dizisinde rol aldı. Oyunculuk alanındaki başarısını da gözler önüne seren Müge Anlı, adeta usta oyunculara taş çıkarttı. İşte Müge Anlı'nın rol aldığı diziden kareler...

27 Kasım 2018 Salı, 17:17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





