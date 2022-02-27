Müge Anlı 'o özellik kaldırılsın' dedi gelen paylaşımda 'fotoğrafta yokum çünkü...' yazısı dikkat çekti! Sarı papatyaya yorum yağdı meğer...
Müge Anlı 'o özellik kaldırılsın' dedi gelen paylaşımda 'fotoğrafta yokum çünkü...' yazısı dikkat çekti! Sarı papatyaya yorum yağdı, meğer ekranların sevilen yüzü günlük yaşantısında fotoğraf çektirmeyi hiç sevmiyormuş... Hafta içi her gün Atv ekranlarında sevenleri ile buluşan Müge Anlı Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Aşk-ı Memnu notu ile dikkat çeken ve ardından helikopter pistinden paylaştığı fotoğrafla gündeme gelen Müge Anlı bu kez de bir arkadaşının çektiği fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı. Anlı ve arkadaşının notu dikkat çekti. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen Müge Anlı'nın yaşı ise merak konusu oldu.
27.02.2022 10:14 - Son Güncelleme: 27.02.2022 10:25
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonları Atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı, geçen yıl radikal bir kararla açtığı sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Helikopter pistinde poz veren Anlı, paylaşımına "Trafik var dediler..." şeklinde esprili bir not ekledi. Anlı'nın güneş gözlükleri ve uçuşan saçlarıyla verdiği havalı pozu beğeni rekoru kırarken spor tarzı takipçilerinden tam not aldı.
"BENİ BİHTER ZİYAGİL'E BENZETMİŞSİN AMA..."
Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Başarılı sunucu bakın neler söyledi...