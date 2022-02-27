Müge Anlı ’o özellik kaldırılsın’ dedi gelen paylaşımda ’fotoğrafta yokum çünkü...’ yazısı dikkat çekti! Sarı papatyaya yorum yağdı meğer...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonları Atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı, geçen yıl radikal bir kararla açtığı sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Helikopter pistinde poz veren Anlı, paylaşımına "Trafik var dediler..." şeklinde esprili bir not ekledi. Anlı'nın güneş gözlükleri ve uçuşan saçlarıyla verdiği havalı pozu beğeni rekoru kırarken spor tarzı takipçilerinden tam not aldı.