Müge Anlı “O benim canım” diyerek sarmaş dolaş paylaştı! En cesur haliyle poz verip sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz...
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'le hafta içi her gün izleyiciyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, bugünkü yayına geç çıkarak herkesi korkuttu. Yayın öncesi geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle programa geç gelen Anlı'nın dikiş atılan dudağı dikkat çekti. Canlı yayın sırasında başından geçenleri anlatan Anlı, kısa sürede gündem olurken akşamüzeri dikkat çeken bir hamle de daha bulundu. Ünlü sunucu, verdiği sarmaş dolaş bir pozu Instagram'da "O benim canım" notuyla yayınladı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Anlı, sosyal medyayı salladı. İşte Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Müge Anlı'nın o paylaşımı...
19.11.2022 00:10 - Son Güncelleme: 19.11.2022 00:10
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Müge Anlı, akşamüzeri ise sevimli dostu Lokum ile verdiği sarmaş dolaş pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.