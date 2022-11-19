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Haberler Magazin Müge Anlı “O benim canım” diyerek sarmaş dolaş paylaştı! En cesur haliyle poz verip sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz...

Müge Anlı “O benim canım” diyerek sarmaş dolaş paylaştı! En cesur haliyle poz verip sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz...

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'le hafta içi her gün izleyiciyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, bugünkü yayına geç çıkarak herkesi korkuttu. Yayın öncesi geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle programa geç gelen Anlı'nın dikiş atılan dudağı dikkat çekti. Canlı yayın sırasında başından geçenleri anlatan Anlı, kısa sürede gündem olurken akşamüzeri dikkat çeken bir hamle de daha bulundu. Ünlü sunucu, verdiği sarmaş dolaş bir pozu Instagram'da "O benim canım" notuyla yayınladı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Anlı, sosyal medyayı salladı. İşte Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Müge Anlı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
19.11.2022 00:10 - Son Güncelleme: 19.11.2022 00:10
Müge Anlı “O benim canım” diyerek sarmaş dolaş paylaştı! En cesur haliyle poz verip sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz...

ATV'nin sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'le hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, bugün yayın öncesi talihsiz bir kaza geçirdi.

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Müge Anlı “O benim canım” diyerek sarmaş dolaş paylaştı! En cesur haliyle poz verip sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz...

Evde köpeğiyle oynadığı sırada dudağından yaralanan Anlı'nın dudağına dikiş atıldı. Bu nedenle programa geç gelen başarılı gazeteci, seyircisine şu açıklamayı yaparak yaşadıklarını anlattı: "Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım.

Müge Anlı “O benim canım” diyerek sarmaş dolaş paylaştı! En cesur haliyle poz verip sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz...

Bir sel olduğunda geç kalmıştım bir de şimdi 20 yıllık canlı yayın hayatımda... Sabah Lokum ile oynarken, Lokum'un dişi geldi dudağıma. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye...

Müge Anlı “O benim canım” diyerek sarmaş dolaş paylaştı! En cesur haliyle poz verip sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz...

Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın"

Müge Anlı “O benim canım” diyerek sarmaş dolaş paylaştı! En cesur haliyle poz verip sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz...

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Müge Anlı, akşamüzeri ise sevimli dostu Lokum ile verdiği sarmaş dolaş pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

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