Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti... Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen’den gelinine anlamlı mesaj!

Şevki Hoca gelini Begüm'ün doğum gününü, "Biz bilmezdik bir kız çocuğunun bir ailenin hayatını nasıl renklendirdiğini, değiştirdiğini ,bir aileye nasıl neşe, mutluluk ve huzur verebileceğini. Bizler çok şanslıyız. Yaşam bize şükürler olsun bir kız evlat armağan etti. Bugün Begümümüzün , Canımız, sevgili kızımızın dünyaya gözlerini açtığı gün. Bugün Begümümüzün doğum günü. Yaşam ona sevdiceği ile Sağlık, mutluluk, huzur, neşe, şans getirsin. Bize yaşattığı güzel duyguları sevdiceği ile onlarada yaşatsın. Seni çok seviyoruz güzel kızımız. Hayat yolun açık , bahtın güzel , ömrün uzun olsun. Ayağına taş değmesin. Doğum günün kutlu olsun." sözleri ile kutladı.