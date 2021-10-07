Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti... Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen'den gelinine anlamlı mesaj!
Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti... Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen, gelini Begüm'ün doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Sözen'in anlamlı notu kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 11 Haziran 2021 günü Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in oğlu Ayberk'in dünyaevine girdiğini açıklayan ve düğünden kareler paylaşan Müge Anlı'nın 14 sezondur yayın hayatına devam eden programında yer alan Şevki Hoca, ailesi ile birlikte mutlu anlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.
07.10.2021 14:33
- Son Güncelleme: 07.10.2021 14:58
Şevki Hoca gelini Begüm'ün doğum gününü, "Biz bilmezdik bir kız çocuğunun bir ailenin hayatını nasıl renklendirdiğini, değiştirdiğini ,bir aileye nasıl neşe, mutluluk ve huzur verebileceğini. Bizler çok şanslıyız. Yaşam bize şükürler olsun bir kız evlat armağan etti. Bugün Begümümüzün , Canımız, sevgili kızımızın dünyaya gözlerini açtığı gün. Bugün Begümümüzün doğum günü. Yaşam ona sevdiceği ile Sağlık, mutluluk, huzur, neşe, şans getirsin. Bize yaşattığı güzel duyguları sevdiceği ile onlarada yaşatsın. Seni çok seviyoruz güzel kızımız. Hayat yolun açık , bahtın güzel , ömrün uzun olsun. Ayağına taş değmesin. Doğum günün kutlu olsun." sözleri ile kutladı.