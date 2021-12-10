Müge Anlı mini elbisesiyle poz verdi yazdığı not dikkat çekti! Lepiska saçıyla dönüp bir daha baktıran Müge Anlı'yı gören hayran kaldı.

Geçtiğimiz günlerde kendisine hediye gelen oyuncak ayılarla fotoğrafını paylaşan Anlı, "Kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyuncaklarınız gelmeye devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni hediyelerinizi bekliyorum." notunu düşmüştü.