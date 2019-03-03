Müge Anlı memleketiyle herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın nereli çıktı

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. İzleyici Müge Anlı'yı yalnızca işiyle değil, karakteriyle de beğeniyor. Özel hayatıyla gündeme gelmeyen ve gelmeyi de istemeyen Müge Anlı, her ne kadar objektiflerden uzak yaşasa da, hayranları Müge Anlı'nın özel hayatını merak ediyor. Lidya Akdağ adında genç bir kızı olan Müge Anlı'nın memleketi ise en çok merak edilen konular arasında. Yaşından, boyuna kadar araştırılan Müge Anlı bakın nereliymiş...

03.03.2019 14:11 - Son Güncelleme: 03.03.2019 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





