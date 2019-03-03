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Müge Anlı memleketiyle herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın nereli çıktı

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. İzleyici Müge Anlı'yı yalnızca işiyle değil, karakteriyle de beğeniyor. Özel hayatıyla gündeme gelmeyen ve gelmeyi de istemeyen Müge Anlı, her ne kadar objektiflerden uzak yaşasa da, hayranları Müge Anlı'nın özel hayatını merak ediyor. Lidya Akdağ adında genç bir kızı olan Müge Anlı'nın memleketi ise en çok merak edilen konular arasında. Yaşından, boyuna kadar araştırılan Müge Anlı bakın nereliymiş...

03.03.2019 14:11 - Son Güncelleme: 03.03.2019 14:13
Müge Anlı memleketiyle herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın nereli çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Ser programının başarılı sunucusu Müge Anlı, memleketiyle herkesi şaşırttı. Atv ekranlarında hafta içi her gün faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran, Türkiye'nin en güvenilir kadını ünvanına sahip olan 45 yaşındaki Müge Anlı bakın nereliymiş...

Müge Anlı memleketiyle herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın nereli çıktı

Berrak Tüzünataç - Yalova

Müge Anlı memleketiyle herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın nereli çıktı

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgar göçmeni

Müge Anlı memleketiyle herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın nereli çıktı

Pelin Karahan - Ankara

Müge Anlı memleketiyle herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın nereli çıktı

Pınar Altuğ - İstanbul

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