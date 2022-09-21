Müge Anlı "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri" dedi ortalık yıkıldı! Yüksel Arıcı'nın son haline bakın o şimdi 59 yaşında...

Bugün Müge Anlı canlı yayınında Cemal Durmaz'ın hep güneş gözlüğü taktığını iddia eden Fatma Karadağ'ın "Hep gözlüğüyle gezer. 'Sadece ölüler görür' diyordu" cümlesi sonrası Müge Anlı'nın "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri gibi" benzetmesiyle son hali merak edilen başarılı oyuncu Yüksel Arıcı gündeme bomba gibi düştü.