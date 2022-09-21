Müge Anlı "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri" dedi ortalık yıkıldı! Yüksel Arıcı'nın son haline bakın o şimdi 59 yaşında...
Müge Anlı "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri" dedi ortalık yıkıldı! Yüksel Arıcı'nın son haline bakın, o şimdi 59 yaşında... Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin Pala'sı, "Sadece ölüler görür" cümlesi ve gözünden hiç çıkarmadığı güneş gözlüğü ile hafızalara kazınmıştı... Aylardır Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında araştırılan Radyocu DJ Gezgin cinayeti konusunda Fatma Karadağ'ın suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz hakkında "Hep gözlüğüyle gezer. 'Sadece ölüler görür' diyordu" cümlesi sonrası Müge Anlı'nın "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri gibi" benzetmesiyle son hali merak edilen başarılı oyuncu Yüksel Arıcı gündeme bomba gibi düştü.
Müge Anlı "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri" dedi ortalık yıkıldı! Yüksel Arıcı'nın son haline bakın, ünlü oyuncu şimdi 59 yaşında...
DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon DJ Gezgin cinayetiyle başladı. DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor. Müge Anlı'nın kapısını abla Fatma Karadağ çalmıştı. Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı. İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.
Bugün Müge Anlı canlı yayınında Cemal Durmaz'ın hep güneş gözlüğü taktığını iddia eden Fatma Karadağ'ın "Hep gözlüğüyle gezer. 'Sadece ölüler görür' diyordu" cümlesi sonrası Müge Anlı'nın "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri gibi" benzetmesiyle son hali merak edilen başarılı oyuncu Yüksel Arıcı gündeme bomba gibi düştü.
15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlayan efsane dizinin hayranları diziyle ilgili merak ettiklerini internette aramaya başladı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteri ile hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali çok konuşuldu.