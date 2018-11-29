Müge Anlı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları
Müge Anlı Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atarken vatandaşlar Müge Anlı'nın kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu, araştırmacı gazeteci Müge Anlı; faili meçhul cinayetleri ve kayıpları araştırırken 'sevilen ve güvenilen kadın' olarak gönüllerde yer edindi. Geçtiğimiz gün kızı Lidya'yı sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise merak ettiğiniz, 'Müge Anlı kaç yaşında?' sorunuzu yanıtlayacağız. İşte Müge Anlı'nın ve diğer ünlülerin yaşları...
29 Kasım 2018 Perşembe, 09:54:29 Güncelleme: 11:08:13
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