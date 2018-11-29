Müge Anlı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları

Müge Anlı Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atarken vatandaşlar Müge Anlı'nın kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu, araştırmacı gazeteci Müge Anlı; faili meçhul cinayetleri ve kayıpları araştırırken 'sevilen ve güvenilen kadın' olarak gönüllerde yer edindi. Geçtiğimiz gün kızı Lidya'yı sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise merak ettiğiniz, 'Müge Anlı kaç yaşında?' sorunuzu yanıtlayacağız. İşte Müge Anlı'nın ve diğer ünlülerin yaşları...

29 Kasım 2018 Perşembe, 09:54:29 Güncelleme: 11:08:13
Müge Anlı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları

Kimisi makyajla kimisi kişisel bakımla olduğundan genç görünüyor, peki ünlülerin gerçek yaşları kaç?

Müge Anlı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Müge Anlı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları

İLKER İNANOĞLU

Müge Anlı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Müge Anlı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları

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