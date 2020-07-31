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Müge Anlı ile Songül Karlı ne konuştu? 3 hafta sonra eski eşi ile canlı yayında karşı karşıya gelecek...

Müge Anlı 30 Temmuz 2020 Perşembe günü Atv ekranlarına kısa bir ara verdi. Atv stüdyolarının yeni binaya taşınacağını ve bu yüzden 3-4 hafta kadar ekranlarda olamayacağını belirten Müge Anlı, faili meçhul kayıp ve cinayetleri Eylül ayında kaldığı yerden araştırmaya devam edecek. Bikini kazası ile gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde eski eşi hakkında, 'Adam olsa paramı yemez' diyen Songül Karlı'nın Instagram'dan eski eşi ile ilgili sorulara Müge Anlı üzerinden yanıt vermesi üzerine yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ve Songül Karlı iletişime geçti ve Karlı, sosyal medyadan yeni bir video yayınladı. İşte Songül Karlı'nın Müge Anlı ile konuştuğunu ve programa çıkacağını açıkladığı video...

31.07.2020 17:18 - Son Güncelleme: 31.07.2020 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





