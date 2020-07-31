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Müge Anlı ile Songül Karlı ne konuştu? 3 hafta sonra eski eşi ile canlı yayında karşı karşıya gelecek...

Müge Anlı 30 Temmuz 2020 Perşembe günü Atv ekranlarına kısa bir ara verdi. Atv stüdyolarının yeni binaya taşınacağını ve bu yüzden 3-4 hafta kadar ekranlarda olamayacağını belirten Müge Anlı, faili meçhul kayıp ve cinayetleri Eylül ayında kaldığı yerden araştırmaya devam edecek. Bikini kazası ile gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde eski eşi hakkında, 'Adam olsa paramı yemez' diyen Songül Karlı'nın Instagram'dan eski eşi ile ilgili sorulara Müge Anlı üzerinden yanıt vermesi üzerine yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ve Songül Karlı iletişime geçti ve Karlı, sosyal medyadan yeni bir video yayınladı. İşte Songül Karlı'nın Müge Anlı ile konuştuğunu ve programa çıkacağını açıkladığı video...

31.07.2020 17:18 - Son Güncelleme: 31.07.2020 17:46
Müge Anlı ile Songül Karlı ne konuştu? 3 hafta sonra eski eşi ile canlı yayında karşı karşıya gelecek...

Alaçatı'da bikinili görüntülenen Songül Karlı, frikik vermiş ve fark etmeden bir süre öylece dolaşmıştı. Magazin basınını karşısında gören Karlı, ne yapacağını şaşırmış ve ardından üzerine sarı pareosunu almıştı. Geçtiğimiz günlerde eski eşiyle ilgili açıklamada bulunan Songül Karlı'nın, Instagram hesabından hayranlarının sorularına verdiği yanıt dikkat çekti.

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Müge Anlı ile Songül Karlı ne konuştu? 3 hafta sonra eski eşi ile canlı yayında karşı karşıya gelecek...

Songül Karlı, Instagram'dan gelen eski eş sorusuna Müge Anlı ile yanıt verdi. Karlı, Instagram'da eski eşi ile ilgili, 'Açtığınız dava ne durumda? Alabilecek misiniz arsanızı geri?' sorusuna verdiği Müge Anlı yanıtı ile dikkat çekti.

Müge Anlı ile Songül Karlı ne konuştu? 3 hafta sonra eski eşi ile canlı yayında karşı karşıya gelecek...

3-4 hafta programa ara vereceğini duyuran Müge Anlı'dan sonra Songül Karlı,eski eşiyle ilgili gelen soruya, 'Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor. Sülalece otursunlar canlı yayında anlatsınlar biraz daha rezil olsunlar az kaldı' şeklinde yanıt verdi.

Müge Anlı ile Songül Karlı ne konuştu? 3 hafta sonra eski eşi ile canlı yayında karşı karşıya gelecek...

46 yaşındaki Songül Karlı, Müge Anlı ile konuştuğunu ve yaklaşık 3 hafta sonra canlı yayında olacağını belirtti. İşte Songül Karlı'nın Müge Anlı ile konuştuğunu açıkladığı video...

Müge Anlı ile Songül Karlı ne konuştu? 3 hafta sonra eski eşi ile canlı yayında karşı karşıya gelecek...

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü'nün, 20 milyon TL'sini aldığını belirten Karlı, şunları demişti, "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez"

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