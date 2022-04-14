Müge Anlı ile Sinan Akçıl Sarıyer'de yemekte! 'Ortağıma teşekkürler' diyerek eğlenceli anlarını paylaşmıştı...
Müge Anlı ile Sinan Akçıl Sarıyer'de yemekte! 'Ortağıma teşekkürler' diyerek eğlenceli anlarını paylaşmıştı Sinan Akçıl, Müge Anlı ile geçtiğimiz mart ayında.. 14 yıldır Atv ekranlarında faili meçhul cinayet ve kayıpları araştıran Müge Anlı, "bana şarkı yazılmasını çok isterim" demiş ve haftalar sonra şarkıcı Sinan Akçıl'dan Müge Anlı'ya özel, 'Durum Çok Acil' şarkısı gelmişti. Ünlü arkadaşlar günlük hayatta bir kez daha bir araya geldi.
Müge Anlı ile Sinan Akçıl Sarıyer'de yemekte! Günlük hayatta sık sık bir araya gelen arkadaşlar Sarıyer'de yemek yerken görüntülendi.
Müge Anlı yıllardır seyircilerin kalbinden taht kurmuş, herkesin sevgi ve saygı duyduğu bir isim. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla da 7'den 70'e herkesi ekranlara kilitlemeyi başaran Müge Anlı, geçtiğimiz mart ayında Sinan Akçıl ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Sinan Akçıl ile Müge Anlı Instagram'dan birlikte vakit geçirdiği anın paylaşımını yaptı. Akçıl'ın, "Kazanmak iyidir ve teşekkürler ortağıma" notu dikkat çekti.
MÜGE ANLI'YA ŞARKI YAZDI
Geçtiğimiz Ocak ayında sürpriz yaparak Müge Anlı'ya şarkı yazan Sinan Akçıl 'Durum Çok Acil'in hikayesini Atv canlı yayınında anlattı.
Müge Anlı, canlı yayında Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı "Durum Çok Acil" şarkısına ilham olduğunu söyledi.