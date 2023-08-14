Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu aylar sonra ilk kez yan yana hem de bakın nerede! Eşiyle gözden uzak bir hayat süren Müge Anlı...

15 yıldır ATV ekranlarında gündemi belirleyen Müge Anlı, Türkiye'nin en çok sevilen isimlerden biri. 2022 yılında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren Müge Anlı, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını bir o kadar da gözlerden uzak yaşamayı başarıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için anlı aylar sonra eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi. Hem de bakın nerede.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, programda işlediği konularla sürekli gündeme gelen bir isim.
Her programı olay olan Anlı, sezonun yorgunluğunu gözlerden geçirerek atıyor.
Özel hayatıyla çok gündemde olmayı tercih etmeyen Anlı sezon açılışına yakın, 2022 yılında evlendiği eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi.