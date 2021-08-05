Müge Anlı, Haluk Levent, Gamze Özçelik ve İbrahim Çelikkol yangın bölgesinde! "Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum"
Afet bölgesi ilan edilen Antalya Manavgat'a giden Gamze Özçelik, Haluk Levent ile birlikte bölge halkına yardım etmeye başladı. Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gittiğim bölgelerde duygularımı bastırıyorum. Kaç kez biliyorum uçaktan inip arabama bindiğimde ağlama krizlerine girdiğimi" ifadelerine yer verdi. Müge Anlı da yangın bölgesine giderek yaralara merhem oldu.
MÜGE ANLI, HALUK LEVENT, GAMZE ÖZÇELİK YANGIN BÖLGESİNDE!
Manavgat orman yangını sonrası bölgeye yardım götüren Haluk Levent ve Gamze Özçelik el ele verdi. Bölgeden paylaşım yapan Gamze Özçelik sözleriyle herkesi duygulandırdı.
Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Manavgat'a yardım götüren Haluk Levent ve Gamze Özçelik bir araya gelmiş ve fotoğraflarını paylaşmışlardı.
Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatını bir anda değiştiren Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, 2017 yılından beri faaliyet gösteriyor.
Gamze Özçelik son olarak yangın bölgesinden yeni paylaşımlar yaptı. Haluk Levent ile pozlarını paylaşan ünlü isim paylaşımında "İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz" dedi. Gamze Özçelik daha sonra yaptığı paylaşımda ise duygularını şöyle ifade etti: "Bazen gittiğim bölgelerde kontrolü kaybetmeyip, doğru kararlar verebilmek için duygularımı bastırdığımı fark ediyorum. Hatta kendim bile anlayamıyorum bazen ne kadar etkilendiğimi. Ta ki kendimle baş başa kalana dek. Kaç kez biliyorum uçaktan inip arabama bindiğimde ağlama krizlerine girdiğimi... Şimdi devam eden yangınsa, içimde büyümeye devam ediyor ve sanırım hiç sönmeyecek..."
KAZAKİSTAN'DAN HELİKOPTER KİRALIYORLAR
Twitter hesabından açıklama yapan Levent, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını ifade etti.
Konuyla ilgili konuşan Haluk Levent, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. AHBAP Derneği olarak Kazakistan'dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz." dedi.