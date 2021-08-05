Müge Anlı, Haluk Levent, Gamze Özçelik ve İbrahim Çelikkol yangın bölgesinde! "Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum"

Gamze Özçelik son olarak yangın bölgesinden yeni paylaşımlar yaptı. Haluk Levent ile pozlarını paylaşan ünlü isim paylaşımında "İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz" dedi. Gamze Özçelik daha sonra yaptığı paylaşımda ise duygularını şöyle ifade etti: "Bazen gittiğim bölgelerde kontrolü kaybetmeyip, doğru kararlar verebilmek için duygularımı bastırdığımı fark ediyorum. Hatta kendim bile anlayamıyorum bazen ne kadar etkilendiğimi. Ta ki kendimle baş başa kalana dek. Kaç kez biliyorum uçaktan inip arabama bindiğimde ağlama krizlerine girdiğimi... Şimdi devam eden yangınsa, içimde büyümeye devam ediyor ve sanırım hiç sönmeyecek..."

