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Müge Anlı hakkında herkesi şaşırtan o gerçek! Peki Müge Anlı nereli? İşte yanıtı...

ATV'nin fenomen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert yıllardır aydınlatılamayan cinayetleri aydınlatıyor. Onlarca kayıpları aileleriyle buluşturuyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranında izleyiciyle buluşan program reyting listelerine de damga vuruyor. Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği Müge Anlı'nın memleketi ise olay oldu. Sevenleri Müge Anlı'nın nereli olduğunu öğrenince çok şaşırdı.

05.04.2019 18:46 - Son Güncelleme:
Müge Anlı hakkında herkesi şaşırtan o gerçek! Peki Müge Anlı nereli? İşte yanıtı...

ATV'nin fenomen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert yıllardır aydınlatılamayan cinayetleri aydınlatıyor. Onlarca kayıpları aileleriyle buluşturuyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranında izleyiciyle buluşan programın reyting listerine de damga vuruyor. Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği Müge Anlı'nın memleketi ise olay oldu. Sevenleri Müge Anlı'nın nereli olduğunu öğrenince çok şaşırdı.

Peki Müge Anlı nereli? İşte yanıtı...

Müge Anlı hakkında herkesi şaşırtan o gerçek! Peki Müge Anlı nereli? İşte yanıtı...

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Müge Anlı hakkında herkesi şaşırtan o gerçek! Peki Müge Anlı nereli? İşte yanıtı...

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Müge Anlı hakkında herkesi şaşırtan o gerçek! Peki Müge Anlı nereli? İşte yanıtı...

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Müge Anlı hakkında herkesi şaşırtan o gerçek! Peki Müge Anlı nereli? İşte yanıtı...

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