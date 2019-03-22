Müge Anlı hakkında en çok merak edilen gerçek! Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırıyor. İzleyici Müge Anlı'yı yalnızca işiyle değil, karakteriyle de beğeniyor. Türkiye'nin en çok izlediği program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı'nın hayatı da bir o kadar merak ediliyor. İzleyici Müge Anlı'yı yalnızca işiyle değil, karakteriyle de beğeniyor. İşini büyük bir titizlikle yapan Müge Anlı, her ne kadar objektiflerden uzak yaşasa da, hayranları Müge Anlı'nın özel hayatını merak etmeden kendini alamıyor. Lidya Akdağ adında genç bir kızı olan Müge Anlı'nın yaşı ise en çok merak edilen konular arasında. Memleketinden boyuna kadar araştırılan Müge Anlı bakın kaç yaşındaymış...

22.03.2019 17:08 - Son Güncelleme: 22.03.2019 17:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





