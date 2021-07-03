Müge Anlı güzel sesiyle herkesi büyüledi! Sezon finali eğlencesinden paylaştı sosyal medyayı yıktı geçti

Müge Anlı güzel sesiyle herkesi büyüledi! Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dün yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise ekibi ile birlikte bir sezon finali eğlencesi düzenledi. Eğlencede sahneye çıkıp 'Kıskanırım Seni Ben' adlı parçayı seslendiren Anlı, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Güzel sesiyle herkesi büyüleyen Anlı, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Müge Anlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

03.07.2021 02:35 - Son Güncelleme: 03.07.2021 02:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





