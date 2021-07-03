Müge Anlı güzel sesiyle herkesi büyüledi! Sezon finali eğlencesinden paylaştı sosyal medyayı yıktı geçti
Müge Anlı güzel sesiyle herkesi büyüledi! Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dün yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise ekibi ile birlikte bir sezon finali eğlencesi düzenledi. Eğlencede sahneye çıkıp 'Kıskanırım Seni Ben' adlı parçayı seslendiren Anlı, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Güzel sesiyle herkesi büyüleyen Anlı, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Müge Anlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…
03.07.2021 02:35
- Son Güncelleme: 03.07.2021 02:35
Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dün yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise ekibi ile birlikte bir sezon finali eğlencesi düzenledi.
Eğlence sırasında sahneye çıkan başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, 'Kıskanırım Seni Ben' adlı parçayı seslendirdi.
Anlı, o anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Başarılı performansıyla kendine hayran bırakan Anlı, adeta sosyal medyayı yıktı geçti.
Başarılı sunucunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
GÜZEL SESİNE YORUM YAĞDI!
Sosyal medyada hızla yayılan videoya, "Usta sanatçılara taş çıkarır", "Hayran kalmamak elde değil", "Kendi güzel, kalbi güzel, sesi güzel…" yorumları yapıldı.