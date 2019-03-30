Müge Anlı fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın gençliği...

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı,hem programıyla hem de karakteriyle izleyiciye kendisini hayran bırakmaya devam ediyor. 45 yaşında olan Müge Anlı'nın Lidya Akdağ adında boyu kadar bir kızı var. Oturaklı tavırları ve dobralığı ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı'nın gençliği ise en çok merak edilen konular arasında. İşte Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı'nın gençliği...

30.03.2019 10:48 - Son Güncelleme: 30.03.2019 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





