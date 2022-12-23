Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın elinden tuttu 15 bin TL'lik yeni işi bakın ne oldu: "Aldığın paraları yengene veriyorsun..."

15 BİN TL MAAŞ ALACAK

Ezel Bayraktar'a iş teklifi geldiğini ve çalışmaya başladığını söyleyen Müge Anlı, "Bizi bir ayakkabı mağazasının sahibi aradı. Başta dedim ki niye Ezel'i istiyor falan. Sonra baktım ki o da Instagram'a videolar çekiyor, oradan satışlar yapıyor, yani sosyal medyayı iş için aktif olarak kullanıyor. Anladım ki Ezel'i de bu şekilde değerlendirmek istiyor. 15 bin TL de maaş teklif etti. Gayet iyi bir rakam. Dün Ezel oraya gitti" dedi.