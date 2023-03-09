Müge Anlı 'eşime sesleniyorum çok bunaldım' dedi ATV canlı yayınında herkes kahkahaya boğuldu: "Miami'ye gitmek istiyorum..."

Eğitiminin yarım kaldığını söyleyen Hümeyra: "Müge abla herkesi bulduğun gibi beni de buldun. Sizi çok seviyorum Müge Hanım..." sözleriyle gülümsetti. Anne kız Müge Anlı yayınında kavuştu. Bugün babası ve kardeşiyle de ATV canlı yayınında bir araya gelen Hümeyra'nın okuması için Müge Anlı harekete geçti.