Müge Anlı 'eşime sesleniyorum çok bunaldım' dedi ATV canlı yayınında herkes kahkahaya boğuldu: "Miami'ye gitmek istiyorum..."
Müge Anlı 'eşime sesleniyorum çok bunaldım' dedi ATV canlı yayınında herkes kahkahaya boğuldu. Zehra Kandemir, 18 yaşındaki kızı Hümeyra'nın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. "Kendi dertlerindeler, ilgi ve sevgi göstermiyorlar" diyen genç kız baskı gördüğünü anlattı. Sonrasında yaşananlar hem düşündürdü, hem güldürdü. Bugün Müge Anlı'da ailesiyle bir araya gelen Hümeyra'nın kavuşma anı izleyiciyi ekran başına kilitlerken, anne Zehra Kandemir'in, eşine olan güvensizliği dikkat çekti. Daha önce ihanete uğrayan ancak affettiğini ifade eden Kandemir, okumak istediğini belirtince Anlı yardım elini bir kez daha uzattı. Ardından Zehra Kandemir'in sözleri Müge Anlı'ya, "Eşime sesleniyorum ben de buradan, çok bunaldım Miami'ye gitmek istiyorum" dedirtti.
"MİAMİ'YE GİTMEK İSTİYORUM..."
Müge Anlı 'eşime sesleniyorum çok bunaldım' dedi ATV canlı yayınında herkes kahkahaya boğuldu. Zehra Kandemir, 18 yaşındaki kızı Hümeyra'nın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. "Kızım şıpsevdi bu yüzden evden kaçtı" diyen anne, Hümeyra'nın kendilerini telefondan engellediğini belirtti. 4 gündür kızına ulaşamayan endişeli anne, mutlu haberi canlı yayında aldı.
Yayının ardından İstanbul'da bulunan Hümeyra, annesinin sözlerini doğruladı. Kocaeli'de kaldığı aile evinde odasının kapısını kilitleyip balkondan kaçan genç kız, Müge Anlı hayranı çıktı. "Şıpsevdiyim, kimseye güvenemiyorum..." dedi.İstanbul'a iş için geldiğini söyledi, ailesinden şiddet gördüğünü iddia etti. "Kendi dertlerindeler, ilgi ve sevgi göstermiyorlar" diyen genç kız baskı gördüğünü anlattı.
Eğitiminin yarım kaldığını söyleyen Hümeyra: "Müge abla herkesi bulduğun gibi beni de buldun. Sizi çok seviyorum Müge Hanım..." sözleriyle gülümsetti. Anne kız Müge Anlı yayınında kavuştu. Bugün babası ve kardeşiyle de ATV canlı yayınında bir araya gelen Hümeyra'nın okuması için Müge Anlı harekete geçti.
Bu sırada anne Zehra Kandemir'in de okumak istediğini belirtmesi üzerine ona da yardımcı olacağını ifade eden Müge Anlı, "Siz birazcık gülseniz ya artık şöyle" deyince aldığı yanıtla gündem oldu.
Zehra Kandemir, yaşananlar yüzünden aslında eşine şehir değiştirelim dediğini belirtince Müge Anlı, "Oooo, ben de buradan eşime sesleniyorum, çok bunaldım Miami'ye gitmek istiyorum" diyerek kahkahaya boğdu.