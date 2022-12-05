Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla diyalogunu anlattı ’şimdi biz evlendik abuk subuk haberler çıktı...’ Canlı yayında herkesi güldürdü

Ödül töreninde konuşma yapmayan Anlı, bu sabah canlı yayında ödülle ilgili konuştu. Anlı, "Sizlere kelebekleri getirdim. Ben emanetçiyim, sizlerin kelebekleri o yüzden kalplerinize uçuruyorum. Dün yayında söyledim " Teşekkürlerimi sabah yayında yapacağım" çünkü arkadaşlar, ben zaten canlı yayınlarda heyecanlanıyorum.'Bakmayın 'Bu da canlı yayın diyeceksiniz' ama bu bana canlı yayın gibi gelmiyor. Burası evimin salonu gibi geliyor. O nedenle burada daha rahatım.'