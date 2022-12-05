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Haberler Magazin Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla diyalogunu anlattı 'şimdi biz evlendik abuk subuk haberler çıktı...' Canlı yayında herkesi güldürdü

Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla diyalogunu anlattı 'şimdi biz evlendik abuk subuk haberler çıktı...' Canlı yayında herkesi güldürdü

Kalbinin kapılarını Şinasi Yüzbaşıoğlu'na açan ve evlilik haberiyle sevenlerinin de yüzünü güldüren Müge Anlı geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi. Ne nikahlarına ne de özel hayatlarına dair ser verip sır vermeyen Müge Anlı, ATV canlı yayınında eşiyle geçen bir diyalogu anlattı. İşte Müge Anlı'nın yüzleri güldüren o açıklamaları...

05.12.2022 16:18 - Son Güncelleme: 05.12.2022 17:00
Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla diyalogunu anlattı ’şimdi biz evlendik abuk subuk haberler çıktı...’ Canlı yayında herkesi güldürdü

Yıllardır seyircinin gönlünde taht kuran ve her yıl Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında yer alan başarılı sunucu Müge Anlı Altın Kelebek ödül töreninde iki ayrı kategoride ödül kazandı. Müge Anlı'ya "En iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı" ödülleri verildi.

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Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla diyalogunu anlattı ’şimdi biz evlendik abuk subuk haberler çıktı...’ Canlı yayında herkesi güldürdü

Ödül töreninde konuşma yapmayan Anlı, bu sabah canlı yayında ödülle ilgili konuştu. Anlı, "Sizlere kelebekleri getirdim. Ben emanetçiyim, sizlerin kelebekleri o yüzden kalplerinize uçuruyorum. Dün yayında söyledim " Teşekkürlerimi sabah yayında yapacağım" çünkü arkadaşlar, ben zaten canlı yayınlarda heyecanlanıyorum.'Bakmayın 'Bu da canlı yayın diyeceksiniz' ama bu bana canlı yayın gibi gelmiyor. Burası evimin salonu gibi geliyor. O nedenle burada daha rahatım.'

Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla diyalogunu anlattı ’şimdi biz evlendik abuk subuk haberler çıktı...’ Canlı yayında herkesi güldürdü

"Ödülü aldığımı duyunca bir araştırma yaptım. Şimdi Altın Kelebek kızmasın. Dedim ki 'Biz kaç oy aldık?' Bütün oylar bizim, çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben kendi kendime bile oy vermedim."

Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla diyalogunu anlattı ’şimdi biz evlendik abuk subuk haberler çıktı...’ Canlı yayında herkesi güldürdü

"Şimdi biz evlendik, abuk subuk haberler çıktı. Onlar da beni sevmediklerinden değil. Tıklanmak için falan abuk subuk haberler yapan oluyor. Başta benim eşim bunlara bakıyordu. 'Nasıl yazmışlar' falan… Ben de "Okuma, alış" diyorum."

Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla diyalogunu anlattı ’şimdi biz evlendik abuk subuk haberler çıktı...’ Canlı yayında herkesi güldürdü

Sonra 'Seninkiler hiç merak etme hakkını arıyorlar sonuna kadar' diyor benimki. Benim izleyicilerimin benim evdeki adı seninkiler, sonra şimdi bizimkiler oldunuz.'

'Oy atanların sayısını görünce o kadar mutlu oldum, o kadar sevindim ki… Siz arkamızda olduğunuz müddetçe bizlerin olayların üzerine güçlü bir şekilde, korkusuzca gitmemize vesile oluyor. O yüzden iyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum.'

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