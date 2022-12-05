Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla diyalogunu anlattı 'şimdi biz evlendik abuk subuk haberler çıktı...' Canlı yayında herkesi güldürdü
Kalbinin kapılarını Şinasi Yüzbaşıoğlu'na açan ve evlilik haberiyle sevenlerinin de yüzünü güldüren Müge Anlı geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi. Ne nikahlarına ne de özel hayatlarına dair ser verip sır vermeyen Müge Anlı, ATV canlı yayınında eşiyle geçen bir diyalogu anlattı. İşte Müge Anlı'nın yüzleri güldüren o açıklamaları...
Yıllardır seyircinin gönlünde taht kuran ve her yıl Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında yer alan başarılı sunucu Müge Anlı Altın Kelebek ödül töreninde iki ayrı kategoride ödül kazandı. Müge Anlı'ya "En iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı" ödülleri verildi.
Ödül töreninde konuşma yapmayan Anlı, bu sabah canlı yayında ödülle ilgili konuştu. Anlı, "Sizlere kelebekleri getirdim. Ben emanetçiyim, sizlerin kelebekleri o yüzden kalplerinize uçuruyorum. Dün yayında söyledim " Teşekkürlerimi sabah yayında yapacağım" çünkü arkadaşlar, ben zaten canlı yayınlarda heyecanlanıyorum.'Bakmayın 'Bu da canlı yayın diyeceksiniz' ama bu bana canlı yayın gibi gelmiyor. Burası evimin salonu gibi geliyor. O nedenle burada daha rahatım.'
Sonra 'Seninkiler hiç merak etme hakkını arıyorlar sonuna kadar' diyor benimki. Benim izleyicilerimin benim evdeki adı seninkiler, sonra şimdi bizimkiler oldunuz.'
'Oy atanların sayısını görünce o kadar mutlu oldum, o kadar sevindim ki… Siz arkamızda olduğunuz müddetçe bizlerin olayların üzerine güçlü bir şekilde, korkusuzca gitmemize vesile oluyor. O yüzden iyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum.'