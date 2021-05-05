Müge Anlı da lepiska saçlarıyla '20'li yaşlar challenge' akımına uydu! Güzelliğiyle mest eden Müge Anlı'nın gençliği ve Esra Erol...

Müge Anlı da lepiska saçlarıyla '20'li yaşlar challenge' akımına uydu! Pandemi döneminde sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi. 20'li yaşlara ait fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar #20liyaslarchallenge etiketi ile geçmişi yad etti. Ünlü isimler de akıma ayak uydurdu. Kimileri hala aynı kimileri ise eski halinden çok farklı... Son olarak radikal bir kararla sosyal medyaya giriş yapan Müge Anlı da gençlik fotoğrafını paylaşarak akıma dahil oldu. İşte çok konuşulanlar arasına giren Esra Erol ve Müge Anlı'nın gençliği başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 20'li yaşlar paylaşımları...

05.05.2021 14:25 - Son Güncelleme: 05.05.2021 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





