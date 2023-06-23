Müge Anlı 'boşandı' Rahmi Özkan 'öldü' haberlerine Müge Anlı'dan sezon finalinde uyarı! Canına tak etti: "Gözü olanın gözü çıksın"

Müge Anlı sezon finali bölümünde kendisi ile ilgili çıkan boşanma iddialarına ve Rahmi Özkan'ın öldüğüne yönelik haberlere isyan etti. Tepkisini, "Öncelikle bak şimdi ilk notumu yazdım sezon finalini yapıyoruz diye Rahmi Bey'i öldü diye haber yapmayın, bana da boşandı diye yazmayın. Sosyal medyayı çok iyi kullanan seyircilerim var, onlara dedim ki böyle yazanlara spam atın. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şikayet edecekmişsiniz. Adam aslan gibi maşallah ben de çok mutluyum maşallah. Gözü olanın gözü çıksın, kim böyle yazıyorsa Allah onun başına versin, amin" sözleriyle dile getiren Müge Anlı açıklamasıyla gündem oldu.