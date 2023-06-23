Müge Anlı 'boşandı' Rahmi Özkan 'öldü' haberlerine Müge Anlı'dan sezon finalinde uyarı! Canına tak etti: "Gözü olanın gözü çıksın"
Müge Anlı 'boşandı' Rahmi Özkan 'öldü' haberlerine başarılı televizyoncu Müge Anlı'dan sezon finalinde uyarı geldi. Bugün (23 Haziran 2023) sezon finali yapan Müge Anlı canlı yayın sırasında "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim" dedi rahatsız olduğu asılsız haberlerle ilgili uyarıda bulundu. Müge Anlı boşandı, Rahmi Özkan öldü haberleri canına tak edince Müge Anlı'dan o haberleri yazanlara "Adam aslan gibi maşallah, ben de çok mutluyum maşallah. Gözü olanın gözü çıksın" dedi ve kendisini takip eden izleyicilerinin bu tarz haberler yazan sosyal medya hesaplarını likayet edeceğini bildirdi. İşte 15 sezondur ATV ekranlarında gündemi belirleyen Müge Anlı'nın sezon finalinde hem kendisi hem de ekip arkadaşı Rahmi Özkan ile ilgili yaptığı o açıklama...
"GÖZÜ OLANIN GÖZÜ ÇIKSIN"
Müge Anlı 'boşandı' Rahmi Özkan 'öldü' haberlerine Müge Anlı'dan sezon finalinde uyarı! Canına tak etti, "Gözü olanın gözü çıksın" dedi.
15 sezon boyunca Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen ile ATV canlı yayınında gündemi belirleyen Müge Anlı reytinglerde de başarısını ortaya koydu ve gündüz kuşağının en sevilen programı olarak bir sezonun daha sonuna geldi.
Müge Anlı sezon finali bölümünde kendisi ile ilgili çıkan boşanma iddialarına ve Rahmi Özkan'ın öldüğüne yönelik haberlere isyan etti. Tepkisini, "Öncelikle bak şimdi ilk notumu yazdım sezon finalini yapıyoruz diye Rahmi Bey'i öldü diye haber yapmayın, bana da boşandı diye yazmayın. Sosyal medyayı çok iyi kullanan seyircilerim var, onlara dedim ki böyle yazanlara spam atın. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şikayet edecekmişsiniz. Adam aslan gibi maşallah ben de çok mutluyum maşallah. Gözü olanın gözü çıksın, kim böyle yazıyorsa Allah onun başına versin, amin" sözleriyle dile getiren Müge Anlı açıklamasıyla gündem oldu.
İş hayatındaki başarısının yanısıra dobra kişiliği ile de ekranların sevilen ismi olan Müge Anlı daha önce Rahmi Özkan hakkında uyarıda bulunmuştu.
Müge Anlı 'Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep' diyerek çileden çıkmıştı! Ardından Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan sosyal medyada gündem olmuştu.