Müge Anlı 'boşandı' haberlerine dobra dobra açıklık getirmişti! İyilik meleği Müge Anlı: "Çoğalarak..."

'NE YAPTIYSAK BERABER YAPTIK, İYİ Kİ VARSINIZ'

Sezon finali yapan Anlı duygularını şöyle dile getirdi: "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezon da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım."