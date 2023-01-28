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Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı'nın memleketi herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz yaz aylarında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...

28.01.2023 08:56 - Son Güncelleme: 28.01.2023 08:56
Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi herkesi şaşırttı

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdikten sonra bir Adana gelini olan Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi herkesi şaşırttı

EMEL SAYIN

Sivas

Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi herkesi şaşırttı

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi herkesi şaşırttı

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi herkesi şaşırttı

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