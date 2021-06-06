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Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş...

Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş... Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 47 yaşındaki Müge Anlı, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlüler arasında... Hal böyle olunca hayranları hakkında her şeyi merak ediyor. Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı aslen nereli olduğunu geçtiğimiz yıl ele aldığı bir olayla ilgili açıklamada bulunurken canlı yayında paylaşmıştı. İşte dobra kişiliği kadar gençliği ve sarı saçlarıyla da hayran bırakan Müge Anlı'nın memleketi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

06.06.2021 13:48 - Son Güncelleme: 06.06.2021 14:00
Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş...

Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş...

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Ancak hayranları yine de onun hakkında her detayı merak ediyor.

Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş...

Radikal bir karar vererek Instagram hesabı açan Anlı, artık yalnızca Atv ekranlarında değil sosyal medyada da sevenleriyle iletişim halinde...

Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş...

Boş vakitlerinde de boş durmayan Müge Anlı çoğunlukla ailesi ile vakit geçiriyor.

Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş...

Şarkı söylemeyi seven ve sesi ile hayran bırakan Müge Anlı, kanun da çalıyor. 10 parmağında 10 marifet dedirten Müge Anlı, aynı zamanda 3. üniversitesini okuyor.