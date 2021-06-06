Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş...

Müge Anlı aslen nereli merak ediliyordu işte sarı saçlı güzelin memleketi! Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş... Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 47 yaşındaki Müge Anlı, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlüler arasında... Hal böyle olunca hayranları hakkında her şeyi merak ediyor. Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı aslen nereli olduğunu geçtiğimiz yıl ele aldığı bir olayla ilgili açıklamada bulunurken canlı yayında paylaşmıştı. İşte dobra kişiliği kadar gençliği ve sarı saçlarıyla da hayran bırakan Müge Anlı'nın memleketi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

06.06.2021 13:48 - Son Güncelleme: 06.06.2021 14:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





