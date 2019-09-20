Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı hakkında şaşırtan gerçek! Taner Ölmez 6 yaşındayken...
Mucize Doktor dizisinde Doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bıraktı. 33 yaşındaki Ölmez, başarılı oyunculuğu ve canlandırdığı karakter ile günün en çok konuşulan ismi oldu. İlk oyunculuk deneyimini Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez'in hayatı merak konusu oldu. Mucize Doktor dizisinin Doktor Ali'si Taner Ölmez'in memleketi en çok merak edilen konular arasında. Sizce Taner Ölmez nereli? İşte Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...
Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren 33 yaşındaki Taner Ölmez, günün en çok konuşulan ismi oldu. Dizide 20'li yaşlarda otistik savant aynı zamanda cerrahi asistan olan Taner Ölmez'in özel hayatı merak konusu oldu. Taner Ölmez'in nereli olduğu ise en çok merak edilen konular arasında. İşte Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...
TANER ÖLMEZ KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul'un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez'in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır. Star Tv 'de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır.