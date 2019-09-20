Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı hakkında şaşırtan gerçek! Taner Ölmez 6 yaşındayken...

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul'un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez'in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır. Star Tv 'de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır.