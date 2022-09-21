Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Gözler Neşe Erbek’in üçüncü olan kızına ve kardeşlerine çevrildi! Üçüzler ortalığı salladı
Miss Turkey 2022 final elemelerinin sonuçları bu akşam belli oldu. Dizi-film sektörü tarafından merakla takip edilen Miss Turkey 2022 final elemelerin Türkiye'nin en güzel kızı unvanını Nursena Say elde etti. Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener, Tan Sağtürk, Pınar Altuğ Atacan, Prof. Dr. Onur Erol, Sultan Tepe, Neslişah Yılmaz ve Gürhan Sayar'ın jüri koltuğunda yer aldığı yarışmanın ikincisi Aleyna Şirin olurken üçüncü sırada ise Avrupa güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan yer buldu. Bunun üzerine üç çocuk annesi Neşe Erberk'in diğer kızları da merak edildi. Erbek'in kızlarını görenler ise hayran kaldı. Erbek ve kızları "Güzellik genetik" dedirtti. İşte detaylar...
21.09.2022 00:11 - Son Güncelleme: 21.09.2022 00:11
Bunun üzerine üç çocuk annesi Neşe Erberk'in diğer kızları da merak edildi. Erbek'in kızlarını görenler ise hayran kaldı. Erbek ve kızları "Güzellik genetik" dedirtti.