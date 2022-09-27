Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu polemikler bitmedi! Demet Şener'den bomba itiraf: "Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama..."
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu polemikler bitmedi! Demet Şener'den bomba itiraf geldi. Türkiye'nin en güzeli seçildi. 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. 19 numarayla yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanına sahip oldu. Birinciliğin ardından Demet Akalın'dan gelen yorumlar dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Demet Şener de konuştu, o geceye dair bakın neler söyledi.
"YARIŞMADA BİRKAÇ TANE GÜZEL KIZ VARDI AMA..."
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu polemikler bitmedi! Demet Şener'den bomba itiraf...
Tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022'nin sunuculuğunu Berfu Yenenler üstlendi.
20 finalist podyumda yerini alırken; 24 yaşındaki Nursena Say birincilik tacını taktı. Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü oldu.
Her anne gibi Türkiye eski güzellerinden Neşe Erberk de podyumda kızını görünce duygulandı ve derece almasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Selin Erberk Gurdikyan'ın derece almasında, annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başladı.
Hatta ünlü popçu Demet Akalın da "Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.