Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu polemikler bitmedi! Demet Şener'den bomba itiraf: "Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama..."

Her anne gibi Türkiye eski güzellerinden Neşe Erberk de podyumda kızını görünce duygulandı ve derece almasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Selin Erberk Gurdikyan'ın derece almasında, annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başladı.