Miss Europe 2021'de taç taktı! Avrupa'nın en güzel 3'üncü kadını seçilen Türk güzel bakın kim...

On gün önce yarışmanın Beyrut'daki kampına katıldığı gün "Lübnan'a taç giymek için geldim. O tacı çok istiyorum" diyerek iddialı olduğunu gösteren Duygu Çakmak, yarışma sonrası yaptığı açıklamada "Burada ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Herkesin ilgi odağı oldum ve çok sevildim. Birinci olmayı çok istedim ama olmadı. Yine de Türkiye'ye başımda üçüncülük tacı ile dönüyorum. Çok sevinçliyim ve mutluyum" dedi. Yarışmada final gecesi güzelliği ile bol alkış alan Duygu Çakmak'ın podyumda giydiği ulusal köstüm ise modacı Pınar Bent'e ait.