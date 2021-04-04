Miss Europe 2021'de taç taktı! Avrupa'nın en güzel 3'üncü kadını seçilen Türk güzel bakın kim...
Miss Europe 2021'de taç taktı! Avrupa'nın en güzel 3'üncü kadını seçilen Türk güzel gündeme bomba gibi düştü. Yarışmada kraliçe unvanı ile birinciliği alan ise Fransa güzeli Louan Vecchia oldu. Her yıl düzenlenen Dünyanın en güzel 100 kadını 2020 listesinde 1 numaraya yerleşen Hande Erçel geçtiğimiz yıla damga vurmuştu...
Miss Europe 2021'de taç taktı! Avrupa'nın en güzel 3'üncü kadını seçilen Türk güzel bakın kim... Otuz yedi farklı ülke güzeli "Miss Europe 2021" tacı için Beyrut'ta önceki gece düzenlen finalde podyuma çıktı. Tüm Arap dünyası ülkelerinde canlı yayınlanan yarışmanın finalini milyonlarca kişi izledi. Fransa güzeli Louan Vecchia kraliçe unvanı alarak birincilik tacını giydiği gecede, Romanya güzeli Anna Maria Babau ikinci güzel seçilirken, Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak ise "Miss Europe 2021" üçüncü güzeli seçilerek taç giydiler.
On gün önce yarışmanın Beyrut'daki kampına katıldığı gün "Lübnan'a taç giymek için geldim. O tacı çok istiyorum" diyerek iddialı olduğunu gösteren Duygu Çakmak, yarışma sonrası yaptığı açıklamada "Burada ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Herkesin ilgi odağı oldum ve çok sevildim. Birinci olmayı çok istedim ama olmadı. Yine de Türkiye'ye başımda üçüncülük tacı ile dönüyorum. Çok sevinçliyim ve mutluyum" dedi. Yarışmada final gecesi güzelliği ile bol alkış alan Duygu Çakmak'ın podyumda giydiği ulusal köstüm ise modacı Pınar Bent'e ait.
DUYGU ÇAKMAK KİMDİR?
Duygu Çakmak, 1995 yılında Kocaeli'nde dünyaya gözlerini açmıştır. İstanbul'da ikamet etmektedir. Üniversite eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi almaktadır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.
Tunceli ve Erzincan arasında yer alan Munzur Dağı'nda verdiği pozlar ile dikkatleri üzerine toplayan Çakmak, dağların artık teröristlerin değil modellerin yeri olduğunu belirtmiştir. Duygu Çakmak, 12 Kasım 2020 günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen ve 43 ülkeden yarışmacıların yer aldığı yarışmada ülkemizi temsil etmiştir.