Miray Daner yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! "Sarışın Miray mı yoksa esmer mi?"

Yeni proje için kamera karşısına geçen Boran Kuzum ve Miray Daner sosyal medya gündeminde. Dizideki rolü için imaj değiştirerek saçlarını siyaha boyatıp perçem kestiren 21 yaşındak, Miray Daner yeni görüntüsüyle takipçilerini ikiye böldü. Saçlarını siyah görmeye alışık olmadığımız Daner'in yeni haline çok sayıda beğeni gelirken, doğal halinin daha güzel olduğu yönünde yorumlarda bulunanlar da oldu. İşte yıllar içindeki değişimi merak edilen Miray Daner'in son hali ve çocukluk hali başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...