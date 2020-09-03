Miray Daner yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! "Sarışın Miray mı yoksa esmer mi?"
Miray Daner yeni projesi için imaj değiştirdi. 21 yaşındaki genç oyuncu, kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlüler arasında. Geçtiğimiz günlerde daha önce de birlikte aynı projede yer aldığı oyuncu arkadaşı Boran Kuzum ile yaptığı paylaşım, hayranlarının aklında 'Aşk mı var?' sorusunu oluştururken, Daner, yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Miray Daner, yeni dizi için kamera karşısına geçti. İmaj değiştirerek saçlarını siyaha boyatıp perçem kestiren Miray Daner'in son hali sosyal medyayı ikiye böldü.
Yeni proje için kamera karşısına geçen Boran Kuzum ve Miray Daner sosyal medya gündeminde. Dizideki rolü için imaj değiştirerek saçlarını siyaha boyatıp perçem kestiren 21 yaşındak, Miray Daner yeni görüntüsüyle takipçilerini ikiye böldü. Saçlarını siyah görmeye alışık olmadığımız Daner'in yeni haline çok sayıda beğeni gelirken, doğal halinin daha güzel olduğu yönünde yorumlarda bulunanlar da oldu. İşte yıllar içindeki değişimi merak edilen Miray Daner'in son hali ve çocukluk hali başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...