Vav TV İzle
Haberler Magazin Miray Daner elini korkak alıştırmadı! Bikinili mayolu ne var ne yok paylaştı sosyal medyayı salladı ‘Oğulcan Engin fena kıskanacak’

Miray Daner elini korkak alıştırmadı! Bikinili mayolu ne var ne yok paylaştı sosyal medyayı salladı ‘Oğulcan Engin fena kıskanacak’

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Miray Daner, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, yaz aylarında çektirdiği bikinili ve mayolu pozlarını "Bu geç kalınmış bir yaza veda postudur" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Daner'in iddialı pozları için 'Oğulcan Engin fena kıskanacak' yorumunda bulundu. İşte Miray Daner'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

26.10.2021 23:32 - Son Güncelleme: 27.10.2021 00:44
Miray Daner elini korkak alıştırmadı! Bikinili mayolu ne var ne yok paylaştı sosyal medyayı salladı ‘Oğulcan Engin fena kıskanacak’

Ünlü oyuncu Miray Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak birlikte görüntülenen ikili konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miray Daner elini korkak alıştırmadı! Bikinili mayolu ne var ne yok paylaştı sosyal medyayı salladı ‘Oğulcan Engin fena kıskanacak’

Aşk iddiaları karşısında suskunluğunu koruyan Daner, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Miray Daner elini korkak alıştırmadı! Bikinili mayolu ne var ne yok paylaştı sosyal medyayı salladı ‘Oğulcan Engin fena kıskanacak’

Instagram hesabında paylaşımda bulunan Daner, yaz aylarında çektirdiği bikinili ve mayolu pozlarını "Bu geç kalınmış bir yaza veda postudur" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Miray Daner elini korkak alıştırmadı! Bikinili mayolu ne var ne yok paylaştı sosyal medyayı salladı ‘Oğulcan Engin fena kıskanacak’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Miray Daner elini korkak alıştırmadı! Bikinili mayolu ne var ne yok paylaştı sosyal medyayı salladı ‘Oğulcan Engin fena kıskanacak’

Sosyal medya kullanıcıları, Daner'in iddialı pozları için 'Oğulcan Engin fena kıskanacak' yorumunda bulundu.

SON DAKİKA