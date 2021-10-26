Miray Daner elini korkak alıştırmadı! Bikinili mayolu ne var ne yok paylaştı sosyal medyayı salladı ‘Oğulcan Engin fena kıskanacak’

Ünlü oyuncu Miray Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak birlikte görüntülenen ikili konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.