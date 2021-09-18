Miray Daner derin dekoltesiyle boy gösterdi! Sütyensiz paylaşımı olay oldu bir deri bir kemik kalan oyuncu hayranlarını şaşırttı
Miray Daner derin dekoltesiyle boy gösterdi! Vatanım Sensin, Medcezir, Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde ablası ile verdiği pozla çok konuşulan ünlü oyuncu, şimdi ise derin dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirdi. Derin göğüs dekolteli mavi üstüyle objektif karşısına geçen Daner'in sütyen giymemesi dikkat çekerken ünlü oyuncunun verdiği kilolar takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte Miray Daner'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
18.09.2021 18:16
- Son Güncelleme: 18.09.2021 18:16
Vatanım Sensin, Medcezir, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
Miray Daner'in sütyensiz derin dekolteli pozu bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken oyuncunun verdiği kilolar takipçilerini şaşkına çevirdi.