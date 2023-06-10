Miray Daner bikinisiyle poz verdi gözler o detayı kaçırmadı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den ayrılan Daner göğüslerini mi küçülttü?
Bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yollarını ayıran Miray Daner sosyal medyanın gündeminde. Ezgi Eyüboğlu'dan sonra aradığı aşkı Miray Daner'de bulan Oğulcan Engin hakkındaki hanet iddiası çok konuşulmuştu. Ayrılık sonrası bir süre sessizliklerini koruyan çiftten Daner yaptığı açıklamada "Üçüncü şahıslarla alakası yok, konuşarak ayrıldık" demişti. Bu açıklamadan sonra mavi bikinisiyle paylaşım yapan Daner, magazin gündemine bomba gibi düştü.
10.06.2023 09:21 - Son Güncelleme: 10.06.2023 09:21
Karaköy'de bir mekandan çıkan ikiliden Miray Daner'in, bir hayli mutlu görüntüsü dikkat çekmişti. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. "Çiftin, ilişkilerini dostça bitirerek, arkadaş kalmayı tercih ettiği" haberleri çıktı.
Önceki gün katıldığı bir davette ayrılık hakkında konuşan Miray Daner "Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık. Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok." demişti.