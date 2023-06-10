Miray Daner bikinisiyle poz verdi gözler o detayı kaçırmadı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den ayrılan Daner göğüslerini mi küçülttü?

Önceki gün katıldığı bir davette ayrılık hakkında konuşan Miray Daner "Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık. Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok." demişti.