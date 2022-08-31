Miray Daner aşka geldi sevgilisi Oğulcan Engin'e aşkını dağa haykırdı 'iyi ki doğdun sevgilim' Seda Sayan'ın müstakbel gelini...
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla sonlandırmıştı. Biten ilişkisinin ardından ismi birçok güzelle aşk dedikodularına karışan Engin, özel hayatıyla ilgili suskunluğunu korurken ünlü ismin oyuncu Miray Daner ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşklarına doludizgin devam eden çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Miray Daner önceki gün sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutladı. İşte detaylar...
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla sonlandırmıştı.
Özel hayatına dair çıkan haberlere karşı suskunluğunu uzun bir süre koruyan Engin'in daha sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Oğulcan Engin ile Miray Daner de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla iddiaları doğrulamıştı.
Mutluluk pozlarının ardından ikili hakkında 'evlilik' haberleri de magazin gündemine gelmeye başlamıştı. Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine, "Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan" karşılığını vermişti.
"YÜZÜNÜ GÖREN CENNETLİK"
Aşkları tam gaz devam eden ünlü çiftten Oğulcan Engin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisi Miray Daner'in pozunu paylaşmış ve 'Yüzünü gören cennetlik' notunu düşmüştü.