Minik Sora ilgi odağı oldu! İrem Helvacıoğlu’ndan sürpriz paylaşım

Geçtiğimiz ekim ayında anne olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'yla paylaştığı son kareyle takipçilerinin kalbini fethetti.

"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, annelik heyecanını dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

2024 yılında sevgilisi Ulaş Kaspar ile gözlerden uzak bir nikah töreniyle evlenen Helvacıoğlu, kısa süre sonra anne olacağını duyurarak sevenlerini sevince boğmuştu.

15 Ekim'de kızı Sora'yı kucağına alan ünlü oyuncu, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Helvacıoğlu, kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etse de zaman zaman duygusal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Instagram hesabından minik Sora'nın arkadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyada adeta kalpleri ısıttı.

Öte yandan İrem Helvacıoğlu, 2026 yılının ilk paylaşımını da kızıyla birlikte yapmıştı.

Kızına duyduğu sevgiyi adeta bir şiir gibi kaleme alan ünlü oyuncunun satırları, anne-kız bağının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.

Helvacıoğlu paylaşımındaki notta "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma… Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi." ifadelerini kullandı.

İrem Helvacıoğlu'nun annelik yolculuğu ve minik Sora'yla paylaştığı her kare, hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.