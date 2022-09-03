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Mine Tugay'ın son hali görenleri çok üzdü! Kaza geçiren Mine Tugay paylaştı herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi

Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez karakteri ile gönüllerde taht kurmuştu ünlü oyuncu. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay bu kez korkuttu. Mine Tugay, bisiklet kazası geçirdi. Eli sargıya alınan ünlü ismin son hali, sevenlerini üzdü.

03.09.2022 13:02 - Son Güncelleme: 03.09.2022 13:02
Mine Tugay’ın son hali görenleri çok üzdü! Kaza geçiren Mine Tugay paylaştı herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi

Medcezir dizisindeki başarılı performansı hala akıllardan gitmeyen ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayli ilgi görüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay’ın son hali görenleri çok üzdü! Kaza geçiren Mine Tugay paylaştı herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi

Fakat güzel isimden bu kez herkesi üzen bir haber geldi.

Mine Tugay’ın son hali görenleri çok üzdü! Kaza geçiren Mine Tugay paylaştı herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi

"SAKIN KASKSIZ KULLANMAYIN"

Mine Tugay bisiklet sürerken kaza geçirdi.

Mine Tugay’ın son hali görenleri çok üzdü! Kaza geçiren Mine Tugay paylaştı herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi

Kolu sargılı halini sosyal medyadan paylaşan Tugay, "Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın." dedi.

Mine Tugay’ın son hali görenleri çok üzdü! Kaza geçiren Mine Tugay paylaştı herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi

Tugay'ın o paylaşımına sevenleri, 'Geçmiş olsun' dileklerini eksik etmedi.

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