Mine Tugay'ın son hali görenleri çok üzdü! Kaza geçiren Mine Tugay paylaştı herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi
Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez karakteri ile gönüllerde taht kurmuştu ünlü oyuncu. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay bu kez korkuttu. Mine Tugay, bisiklet kazası geçirdi. Eli sargıya alınan ünlü ismin son hali, sevenlerini üzdü.
03.09.2022 13:02 - Son Güncelleme: 03.09.2022 13:02
Medcezir dizisindeki başarılı performansı hala akıllardan gitmeyen ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayli ilgi görüyor.