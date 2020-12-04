Mine Tugay'ın paylaşımı 'yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti! Kızıl saçlı oyuncunun ev hali...
Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul diizisinde Şeniz karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Sevilen oyuncu Instagram pozlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay'ın ev hali takipçilerine, 'Yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti. Mine Tugay kaç yaşında? İşte sosyal medyanın konuştuğu oyuncu Mine Tugay'ın dikkat çeken pozu...
04.12.2020 11:32
- Son Güncelleme: 04.12.2020 11:49
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