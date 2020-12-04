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Mine Tugay'ın paylaşımı 'yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti! Kızıl saçlı oyuncunun ev hali...

Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul diizisinde Şeniz karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Sevilen oyuncu Instagram pozlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay'ın ev hali takipçilerine, 'Yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti. Mine Tugay kaç yaşında? İşte sosyal medyanın konuştuğu oyuncu Mine Tugay'ın dikkat çeken pozu...

04.12.2020 11:32 - Son Güncelleme: 04.12.2020 11:49
Mİne Tugay'ın paylaşımı 'yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti! Ev hali pozuyla Mine Tugay...

Gül Gölge'nin eski eşi yapımcı Murat Saygı ile aşk yaşayan oyuncu Mine Tugay'ın paylaşımı 'yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti! Kızıl saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan ev halini paylaştı.

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Mİne Tugay'ın paylaşımı 'yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti! Ev hali pozuyla Mine Tugay...

Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Mine Tugay'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan pozu ve üzere ünlülerin yaşları...

Mİne Tugay'ın paylaşımı 'yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti! Ev hali pozuyla Mine Tugay...

MİNE TUGAY

Mİne Tugay'ın paylaşımı 'yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti! Ev hali pozuyla Mine Tugay...

DENİZ SEKİ

1 Temmuz 1970

Mİne Tugay'ın paylaşımı 'yaşlanmanın iksirini mi buldunuz?' dedirtti! Ev hali pozuyla Mine Tugay...

MUAZZEZ ERSOY

9 Ağustos 1958

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