RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mine Tugay'ın kumsal pozu olay oldu! Arşivden çıkarıp paylaştı “Yaz gelsin” dedirtti! O kareye yorum üstüne yorum yağdı

Mine Tugay'ın kumsal pozu olay oldu! Arşivden çıkarıp paylaştı “Yaz gelsin” dedirtti! O kareye yorum üstüne yorum yağdı

Mine Tugay kumsal pozu olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyada eski fotoğrafların "tbt" etiketiyle paylaşıldığı Perşembe günün boş geçmeyen Tugay, önceki yıllara ait bir karesini Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun, kumsal pozu kısa sürede binlerce beğeni alırken Tugay'ın fit haline yorum yağdı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

21.04.2022 23:19 - Son Güncelleme: 21.04.2022 23:19
Mine Tugay’ın kumsal pozu olay oldu! Arşivden çıkarıp paylaştı “Yaz gelsin” dedirtti! O kareye yorum üstüne yorum yağdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram'da eski fotoğrafların "tbt" etiketiyle paylaşıldığı Perşembe günün boş geçmedi.

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Mine Tugay’ın kumsal pozu olay oldu! Arşivden çıkarıp paylaştı “Yaz gelsin” dedirtti! O kareye yorum üstüne yorum yağdı

Ünlü oyuncu, kumsalda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Önceki yıllara ait bir karesini yayınlayan Tugay, adeta sosyal medyayı salladı.

Mine Tugay’ın kumsal pozu olay oldu! Arşivden çıkarıp paylaştı “Yaz gelsin” dedirtti! O kareye yorum üstüne yorum yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Mine Tugay’ın kumsal pozu olay oldu! Arşivden çıkarıp paylaştı “Yaz gelsin” dedirtti! O kareye yorum üstüne yorum yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, Tugay'ın deniz kenarından yayınladığı karesine "Yaz gelsin artık", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Mine Tugay’ın kumsal pozu olay oldu! Arşivden çıkarıp paylaştı “Yaz gelsin” dedirtti! O kareye yorum üstüne yorum yağdı

Öte yandan fit haliyle de dikkat çeken Tugay, formda vücuduyla takipçilerinden tam not aldı.

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