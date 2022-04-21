Mine Tugay'ın kumsal pozu olay oldu! Arşivden çıkarıp paylaştı “Yaz gelsin” dedirtti! O kareye yorum üstüne yorum yağdı
Mine Tugay kumsal pozu olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyada eski fotoğrafların "tbt" etiketiyle paylaşıldığı Perşembe günün boş geçmeyen Tugay, önceki yıllara ait bir karesini Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun, kumsal pozu kısa sürede binlerce beğeni alırken Tugay'ın fit haline yorum yağdı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
21.04.2022 23:19 - Son Güncelleme: 21.04.2022 23:19
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram'da eski fotoğrafların "tbt" etiketiyle paylaşıldığı Perşembe günün boş geçmedi.