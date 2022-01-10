Mine Tugay’ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Gören inanamadı yorum yağmuruna tutuldu ‘Efsane geri dönüyor’
Mine Tugay'ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Zalim İstanbul'da rol akan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Elindeki kağıtları okurken poz veren Tugay'ın paylaşımına "Yeni proje mi geliyor?", "Efsane geri dönüyor" yorumları yapıldı. İşte o paylaşımı...
10.01.2022 18:03
- Son Güncelleme: 10.01.2022 18:03
Medcezir dizisinde sergilediği performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay, son paylaşımıyla yine dikkat çekti ve hayranlarını heyecanlandırdı.