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Haberler Magazin Mine Tugay’ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Gören inanamadı yorum yağmuruna tutuldu ‘Efsane geri dönüyor’

Mine Tugay’ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Gören inanamadı yorum yağmuruna tutuldu ‘Efsane geri dönüyor’

Mine Tugay'ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Zalim İstanbul'da rol akan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Elindeki kağıtları okurken poz veren Tugay'ın paylaşımına "Yeni proje mi geliyor?", "Efsane geri dönüyor" yorumları yapıldı. İşte o paylaşımı...

10.01.2022 18:03 - Son Güncelleme: 10.01.2022 18:03
Mine Tugay’ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Gören inanamadı yorum yağmuruna tutuldu ‘Efsane geri dönüyor’

Medcezir dizisinde sergilediği performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı.

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Mine Tugay’ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Gören inanamadı yorum yağmuruna tutuldu ‘Efsane geri dönüyor’

Uzun bir süre ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medyayı daha aktif kullanmış ve sevenleriyle sık sık etkileşim kurmuştu.

Mine Tugay’ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Gören inanamadı yorum yağmuruna tutuldu ‘Efsane geri dönüyor’

Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay, son paylaşımıyla yine dikkat çekti ve hayranlarını heyecanlandırdı.

Mine Tugay’ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Gören inanamadı yorum yağmuruna tutuldu ‘Efsane geri dönüyor’

Bornozuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, elindeki kağıtları okurken verdiği bir pozu, Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay’ın bornozlu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı! Gören inanamadı yorum yağmuruna tutuldu ‘Efsane geri dönüyor’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bu pozu yeni bir projenin habercisi olarak yorumladı ve "Yeni proje mi geliyor?", "Efsane geri dönüyor", "Sonunda beklenen oluyor" ifadelerini kullandı.

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