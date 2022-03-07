Mine Tugay’dan yatak odası paylaşımı! Süper minisiyle poz veren Mine'ye yorum üstüne yorum yağdı gören dönüp bir daha baktı
Mine Tugay'dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. İddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan 43 yaşındaki oyuncu, yatak odası paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Yatak odasında ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Tugay'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Mine Tugay'ın süper mini elbisesiyle verdiği o poz...
07.03.2022 18:11 - Son Güncelleme: 07.03.2022 18:11
Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Ünlü oyuncunun takipçileri, Mine Tugay'ı adeta iltifat yağmuruna tuttu. Takipçilerinin güzel yorumlarına kayıtsız kalamayan Tugay ise "Teşekkürler güzel sözlerinize" ifadelerini kullandı.