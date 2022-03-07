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Haberler Magazin Mine Tugay’dan yatak odası paylaşımı! Süper minisiyle poz veren Mine'ye yorum üstüne yorum yağdı gören dönüp bir daha baktı

Mine Tugay’dan yatak odası paylaşımı! Süper minisiyle poz veren Mine'ye yorum üstüne yorum yağdı gören dönüp bir daha baktı

Mine Tugay'dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. İddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan 43 yaşındaki oyuncu, yatak odası paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Yatak odasında ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Tugay'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Mine Tugay'ın süper mini elbisesiyle verdiği o poz...

07.03.2022 18:11 - Son Güncelleme: 07.03.2022 18:11
Mine Tugay’dan yatak odası paylaşımı! Süper minisiyle poz veren Mine’ye yorum üstüne yorum yağdı gören dönüp bir daha baktı

Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Mine Tugay’dan yatak odası paylaşımı! Süper minisiyle poz veren Mine’ye yorum üstüne yorum yağdı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu yatak odasında süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay’dan yatak odası paylaşımı! Süper minisiyle poz veren Mine’ye yorum üstüne yorum yağdı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncunun ayna karşısında verdiği poz, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Mine Tugay’dan yatak odası paylaşımı! Süper minisiyle poz veren Mine’ye yorum üstüne yorum yağdı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncunun takipçileri, Mine Tugay'ı adeta iltifat yağmuruna tuttu. Takipçilerinin güzel yorumlarına kayıtsız kalamayan Tugay ise "Teşekkürler güzel sözlerinize" ifadelerini kullandı.

Mine Tugay’dan yatak odası paylaşımı! Süper minisiyle poz veren Mine’ye yorum üstüne yorum yağdı gören dönüp bir daha baktı

İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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