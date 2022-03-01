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Haberler Magazin Mine Tugay’dan süper minili balkon pozu! 43 yaşındaki Mine Tugay’ı görenin ağzı açık kaldı iddialı pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Mine Tugay’dan süper minili balkon pozu! 43 yaşındaki Mine Tugay’ı görenin ağzı açık kaldı iddialı pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Mine Tugay'dan süper minili balkon pozu! Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Süper mini kıyafetiyle kamera karşısına geçen 43 yaşındaki oyuncu, balkon pozuyla sosyal medyayı salladı. İşte fit haliyle beğeni toplayan Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran balkon pozu...

01.03.2022 22:25 - Son Güncelleme: 01.03.2022 22:25
Mine Tugay’dan süper minili balkon pozu! 43 yaşındaki Mine Tugay’ı görenin ağzı açık kaldı iddialı pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ve son olarak Zalim İstanbul'da rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mine Tugay’dan süper minili balkon pozu! 43 yaşındaki Mine Tugay’ı görenin ağzı açık kaldı iddialı pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, süper minisi ile balkonda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay’dan süper minili balkon pozu! 43 yaşındaki Mine Tugay’ı görenin ağzı açık kaldı iddialı pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği 43 yaşındaki oyuncunun fit hali dikkat çekti.

Mine Tugay’dan süper minili balkon pozu! 43 yaşındaki Mine Tugay’ı görenin ağzı açık kaldı iddialı pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Sosyal medya kullanıcıları, Tugay için "Yıllara meydan okuyor", "Kim der 43 yaşında", "Genç kızlara taş çıkarır" yorumlarında bulundu.

Mine Tugay’dan süper minili balkon pozu! 43 yaşındaki Mine Tugay’ı görenin ağzı açık kaldı iddialı pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Balkon pozuyla çok konuşulan Tugay, fit haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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