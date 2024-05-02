Mine Tugay’dan iddialı hareket! Eksi 45 derece kabine kendini kapatıp siyah mayosuyla koşturdu! Cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Defne karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son yayınladığı görüntülerle ise görenleri şaşkına çevirdi. Tatil için Avusturya'ya giden Tugay, eksi 45 derece kabine kendini kapatıp siyah mayosuyla koşturduğu anları paylaştı. Soğuğa meydan okuyan Tugay'ın iddialı hareketi kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun fit hali ise dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...